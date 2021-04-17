قافلة طيبة بقرية المحمودية بالشرقية ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المحمودية التابعة لمركز ههيا ، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأضاف فى بيان: أن القافلة أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وإشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن " ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1391 مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.