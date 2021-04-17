اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طيبة بقرية المحمودية بالشرقية ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة

السبت، 17 أبريل 2021 01:59 م
قافلة طيبة بقرية المحمودية بالشرقية ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المحمودية التابعة لمركز ههيا ، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأضاف فى بيان: أن القافلة أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وإشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن " ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1391 مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

 

 

 

 


صحة الشرقية

مبادرة حياة كريمة

ههيا

اخبار الشرقية

وكيل صحة الشرقية

قافلة طبية للمواطنين

قرية المحمودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة الشرقية: 14 مركزا طبيا لتقديم لقاح كورونا للراغبين.. إنشاء وتطوير 17وحدة صحية بمبادرة حياة كريمة بالحسينية.. إعدام 40 طن ياميش فاسد.. وتطوير استقبال مستشفى الزقازيق العام بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صو

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 م

وكيل "صحة الشرقية": 14 مركزا لتلقى لقاح فيروس كورونا للمواطنين

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:19 م

وكيل صحة الشرقية: المواطنون تلقوا لقاح كورونا دون شكوى

الخميس، 04 مارس 2021 12:30 م

وكيل صحة بالشرقية يتلقى لقاح كورونا بعد الانتهاء أطباء عزل فاقوس.. صور

السبت، 30 يناير 2021 04:26 م

وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للعزل المنزلى بالزقازيق.. صور

الخميس، 21 يناير 2021 02:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة