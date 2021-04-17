فيديو.. أمريكا تكشف عن مقاتلة سرية بأجنحة غريبة "مزدوجة"

كتب وكالات

كشفت القوات الجوية الأمريكية عن طائرتها الجديدة التى تم اختبارها بالخفاء مؤكدة أنها تقدم مفهوما فنيا جديدا لمقاتلاتها، نشر سلاح الجو الأمريكى بعض التفاصيل الهامة للطائرة الجديدة وعرض التصميم الفنى الخاص بالطائرة التى يتم بناؤها فى إطار برنامج "الهيمنة الجوية للجيل القادم، بحسب "سبوتنيك".

وبحسب موقع "AERO-MAG" الأمريكي، الذى نشر تصميم المقاتلة، قال ويل روبر، كبير مسؤولى الاستحواذ فى القوات الجوية الأمريكية، فى شهر سبتمبر الماضى فى تصريح لصحيفة "ديفينس نيوز": "لقد بنينا بالفعل وأطلقنا تجربة طيران واسعة النطاق فى العالم الحقيقي، وحطما أرقاما قياسية، نحن على استعداد للذهاب وبناء طائرات الجيل التالى بطريقة لم تحدث من قبل".

والطائرة الجديدة، التى من المقرر أن تحل محل "إف 22" جزء من برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم (NGAD) وقد صممتها شركة "لوكهيد مارتن".

وتم الكشف عن التصاميم فى تقرير "USAF" الذى صدر مؤخرا، ويقول التقرير عن برنامج الجيل القادم من الهيمنة الجوية "هو مجموعة من القدرات التى تمكن التفوق الجوى فى أكثر البيئات التشغيلية تحديًا، من خلال فرض ركائز التطوير للهندسة الرقمية وتطوير البرمجيات الرشيقة والبنى المفتوحة".

وطورت القوات الجوية الأمريكية الطائرة المقاتلة السرية بتقنية الهندسية الرقمية المصممة لتقصير وقت تطوير طائرة الجديدة بشكل أسرع.

ويظهر فى الصور شكل الأجنحة الجديد "المزدوج" حيث تم الاستغناء عن جناح الذيل الخلفى وتعويضه بجناحين قائمين أعلى الأجنحة الجانبية.