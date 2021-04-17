فريق التدخل السريع بـ"تضامن الغربية" ينقذ مسنا بلا مأوى ويودعه دار المسنين

الغربية - محمد طارق

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، من إنقاذ مسن، وإيداعه بدار المسنين والعجزه بطنطا، تنفيذا لتعليمات أمانى النادرى وكيلة وزارة التضامن بالغربية.

وكان الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، انتقل لموقع بلاغ تلقته المديرية عن وجود " مسن كفيف " بمدخل كفر عصام البلد التابعة لمركز ومدينة طنطا، وتبين من الفحص انه يبلغ من العمر 60 عاما، ويدعى "م.ع.ر"، من ناحية مركز سمنود، وعلي الفور تم نقله بعد الكشف الى مؤسسة المسنين والعجزة، لتقديم الرعاية له.