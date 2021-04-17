اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق التدخل السريع بـ"تضامن الغربية" ينقذ مسنا بلا مأوى ويودعه دار المسنين

السبت، 17 أبريل 2021 06:01 م
فريق التدخل السريع بـ"تضامن الغربية" ينقذ مسنا بلا مأوى ويودعه دار المسنين محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، من إنقاذ مسن، وإيداعه بدار المسنين والعجزه بطنطا، تنفيذا لتعليمات أمانى النادرى وكيلة وزارة التضامن بالغربية.
 
وكان الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، انتقل لموقع بلاغ تلقته المديرية عن وجود " مسن كفيف " بمدخل كفر عصام البلد التابعة لمركز ومدينة طنطا، وتبين من الفحص انه يبلغ من العمر 60 عاما، ويدعى "م.ع.ر"، من ناحية مركز سمنود، وعلي الفور تم نقله بعد الكشف الى مؤسسة المسنين والعجزة، لتقديم الرعاية له.
 
 
 

تضامن الغربية

مديرية تضامن الغربية

فرق التدخل السريع بالتضامن

الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة