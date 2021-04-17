فحص 1.6 مليون سيدة بالدقهلية ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استقبال صحة محافظة الدقهلية ما يقرب من مليون و600 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

ويتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، وأوضح مكي أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

كما أوضح "مكى"، أنه تم تحويل أكثر من 300 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر، أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.