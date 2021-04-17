اليوم السابع
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فتح طريق مدخل أسوان الجديدة المؤدى للطريق الصحراوى بعد إغلاق 10 أيام

السبت، 17 أبريل 2021 12:53 ص
فتح طريق مدخل أسوان الجديدة المؤدى للطريق الصحراوى بعد إغلاق 10 أيام أعمال تركيب كمرات الكوبرى الواصل بين الحى السياحى
أسوان – عبد الله صلاح

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أعادت إدارة مرور أسوان، بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة، فتح طريق مدخل مدينة أسوان الجديدة، من أمام كوبرى أسوان الملجم، والمؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى وذلك بعد إغلاق 10 أيام بسبب أعمال تنفيذ إنشاءات.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن الطريق كان مغلقاً لمدة أيام تم خلالها تنفيذ أعمال تركيب "كمرات" الكوبرى الواصل بين شمال الحى السياحى وجنوبه بالشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان الجديدة، مضيفاً أن الأعمال شملت تركيب المعدات اللازمة لرفع الكمرات، وتركيب كمرات الكوبرى بواقع 10 كمرة، وفك المعدات ثم مغادرة الموقع.
 
وأوضح المهندس أحمد رشاد، لـ"اليوم السابع"، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا، ويشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهي، والمسرح الرومانى.
 
الممشى-السياحى-بمدينة-أسوان-الجديدة
الممشى-السياحى-بمدينة-أسوان-الجديدة

توصيل-الكوبرى
توصيل-الكوبرى

رفع-الكمرات
رفع-الكمرات

كوبرى-أسوان-الملجم
كوبرى-أسوان-الملجم

 


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