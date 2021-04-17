غدا.. 85 مدرسة ينطلق بها الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التربية والتعليم استعدادات المديرية الخاصة ببدء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى، والمقرر انطلاقه غدا الأحد 18 أبريل وينتهى الخميس 22 من نفس الشهر داخل 85 مدرسة.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف فى بيان لمحافظة بنى سويف، أنه تم اليوم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجى والإحصاء والمتابعة و85 مدير مدرسة ثانوى عام وخاص بجميع الإدارات التعليمية وذلك لمناقشة أخر الاستعدادات النهائية لبدء الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى والتى تستمر 3 أيام (الأحد 18 /الثلاثاء 20 والخميس 22 ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطاب الوارد من الوزارة والتأكيد على صلاحية جهاز التابلت والتحديثات الخاصة بالامتحانات وكفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وقياس كفاءة شرائح 4g، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين والالتزام بالتباعد داخل اللجان وارتداء الكمامة.

كما أشارت وكيل الوزارة بأنه تم تشكيل فريق الدعم الفنى بكل إدارة لحل أى مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفنى هى بنى سويف 01222409968 /الواسطى 01097655119// ناصر 01220834639/اهناسيا 01004944407// ببا 01286322603/ سمسطا 01228960622 // الفشن 01288224354// المديرية 01007969275.