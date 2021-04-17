طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وغائم إلى مغبر فى الإمارات

كتب أحمد علوى

تشهد درجات الحرارة فى منطقة الخليج تغيرات عديدة ففى السعودية نبه مركز الأرصاد الجوية من أمطار رعدية بينما يكونت الطقس فى الكويت مائل للحرارة مع غيوم جزئية وفى الإمارات غائم إلى مغبر.

السعودية:

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت، القنفذة، والليث، وبحره، والأجزاء المجاورة لها.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

وفى المساء معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 16:37 والمد الثاني عند 03:26 والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:01 وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:00.