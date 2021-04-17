ضبط 47 متهم بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس خلال مداهمة أوكار المخدرات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، والقضاء على البؤر والأوكار الخاصة بترويجها، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 47 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس، والحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.