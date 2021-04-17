اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 47 متهم بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس خلال مداهمة أوكار المخدرات بالجيزة

السبت، 17 أبريل 2021 01:05 م
ضبط 47 متهم بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس خلال مداهمة أوكار المخدرات بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، والقضاء على البؤر والأوكار الخاصة بترويجها، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 47 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس، والحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة.

 

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة امنية

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

حملة بالجيزة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة