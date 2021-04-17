ضبط عامل قتل زميله لخلاف على فرز القمامة وجهود لضبط متهم هارب بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من ضبط عامل جمع قمامة، قام بتمزيق جسد عامل زميله بالمطواة للخلاف على جمع وفرز القمامة، حيث طعنه المتهم عدة طعنات حتى أرداه قتيلا في الحال وفر هاربا بصحبة أحد الأشخاص، وجرى نقل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا بشأن وفاة شاب 26 عاما، عامل جمع قمامة، إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر، وأسفل الإبط والظهر، وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة.

جري إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال شهود الواقعة قرروا مشاهدتهما للمجني عليه أثناء تشاجره مع شخصين مجهولين داخل مقلب القمامة بناحية شارع الشعراوي، دائرة القسم، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته وفرا هاربان مستخدمان مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكب الواقعة عامل جمع قمامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر في اعترافاته أنه توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب فرز القمامة بالمنطقة، وجمع الكارتون والبلاستكيات منها.

وأوضح المتهم، أن يوم ارتكاب الواقعة وأثناء تواجده بمحل الواقعة اعترضه المجني عليه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقال المتهم، إن مرافقه أثناء حدوث الواقعة المدعو "ف"، وشهرته "قطط" 42 عاما، عامل جمع قمامة وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة"، وجرى التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.