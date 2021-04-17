اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 09:43 م
خالد صلاح
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ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

السبت، 17 أبريل 2021 04:47 م
ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية
الإسكندرية فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للسادة المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة قد قامت بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط عدد 112 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 5600 كجم محملين على سيارة نقل وذلك بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر فى السوق السوداء.

وتم تسليم المضبوطات إلى مطحن سلندرات الدخيلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.


الاسكندرية

دقيق مدعم

تموين الاسكندرية

حملات التموين

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