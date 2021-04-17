صحة شمال سيناء: شفاء 25 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات متابعة الإصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء ، وأعلنتها صحة شمال سيناء فى بيانها اليوم ، أنه خلال 24 ساعة الماضية ، تم رصد 5 إصابات جديدة ، وشفاء 25 حالة بعد إصابتها ، وتسجيل 3 حالات وفاة .

كما تم حجز 11 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات ، و99 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 368 حالة إيجابية، 2175 حالات تعافيت من الإصابة ، و135 حالة وفاة .

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء ، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا ، اللقاح لمن يتلقونه من المواطنين ، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل ، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.