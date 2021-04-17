اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة شمال سيناء: شفاء 25 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 17 أبريل 2021 02:52 م
صحة شمال سيناء: شفاء 25 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت بيانات متابعة الإصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء ، وأعلنتها صحة شمال سيناء فى بيانها اليوم ، أنه خلال 24 ساعة الماضية ، تم رصد 5 إصابات جديدة ، وشفاء 25 حالة بعد إصابتها ، وتسجيل 3 حالات وفاة .

كما تم حجز 11 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات ، و99 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 368 حالة إيجابية، 2175 حالات تعافيت من الإصابة ، و135 حالة وفاة .

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام . 

وأعلنت صحة شمال سيناء ، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا ، اللقاح لمن يتلقونه من المواطنين ، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل ، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.

 


شمال سيناء

لقاح فيروس كورونا

صحة شمال سيناء

شفاء حالات فيروس كورونا

مستشفيات العزب بشمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة