اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 03:59 م
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صحة دمياط: خروج 168 متعافيا وتحسن حالات المرضى بمستشفيات العزل خلال أسبوع

السبت، 17 أبريل 2021 03:06 م
صحة دمياط: خروج 168 متعافيا وتحسن حالات المرضى بمستشفيات العزل خلال أسبوع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، عن خروج 168 متعافيا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضى، بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبى ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي

وجدد وكيل صحة دمياط مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه والحرص على إرتداء الكمامات ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

 


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