صحة المنوفية: ضبط أدوية مجهولة المصدر فى صيدليات مخالفة

المنوفية - محمد فتحى

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركزى شبين الكوم ومنوف، بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام الصيدلة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 3 صيدليات بمركز شبين الكوم، والعثور على أدوية منشورات غش تجارى وغير مسجلة بالوزارة معروضه للبيع وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 36ألف جنيه تقريباً، بالإضافة إلى تحرير 3محاضر جنح أمن الدولة طوارئ شبين الكوم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذلك التفتيش على 30 صيدلية وتبين تغيب المدير فى 9 صيدليات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نظراً لمخالفتها لقانون الصيدلة، بعدم تواجد من يجيز له القانون ممارسة المهنة.

كما تمكنت اللجنة من ضبط صيدليتين مخالفتين بإحدى قرى مركز منوف بها كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري بقيمة تقديرية تقدر بمبلغ 9000 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة وتحرير محاضر شرطة بالوقائع التي تم ضبطها أثناء المرور.

و أكد وكيل وزارة الصحة علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.