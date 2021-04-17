اليوم السابع
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"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 2854 مواطنا خلال القوافل العلاجية

السبت، 17 أبريل 2021 08:00 م
"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 2854 مواطنا خلال القوافل العلاجية قافلة طبية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلة طبية للكشف المجاني في عزبة النهضة، وعزبة العسكر بمركز أسوان، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (  2854 ) مواطنا.
 
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي. وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور "ايهاب عماد حنفي " وكيل وزارة الصحة باسوان ، وإشراف الدكتور " طارق صبح " منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
 
 

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