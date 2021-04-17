شاهد سيارة نقل تابوت الأمير فيليب فى جنازته اليوم.. فيديو وصور

ريهام عبد الله

تستعد المملكة المتحدة، لتوديع الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، بشكل نهائى اليوم السبت، والذى غادر عالمنا قبل أيام عن عمر يناهز الـ99 عاما، وشارك دوق إدنبرة فى التخطيط لجنازته بشكل شخصى، فى فترة سابقة، كما ساعد فى تصميم السيارة التى ستحمل تابوته.



تجهيز سيارة جنازة الأمير فيليب

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عبر تويتر، فيديو للسيارة التى من المقرر أن تحمل نعش دوق إدنبرة الراحل، بعد تعديلها، وغرد: "صاحب السمو الملكى شارك عن قرب بالتخطيط لجنازته شخصيا، وقد ساعد في تصميم سيارة لاند روفر التي سوف تحمل تابوته، هذه السيارة سوف يقودها جنود من فرقة مهندسى الكهرباء والميكانيك الملكيين التي كان الدوق يرأسها".

صاحب السمو الملكي شارك عن قرب بالتخطيط لجنازته شخصيا.



وقد ساعد في تصميم سيارة لاند روفر التي سوف تحمل تابوته.



هذه السيارة سوف يسوقها جنود من فرقة مهندسي الكهرباء والميكانيك الملكيين التي كان الدوق يرأسها.pic.twitter.com/VxQkTJ6rza — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) April 17, 2021



الخارجية البريطانية

ومن جهة أخرى، قالت مصادر لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن المساعدين الملكيين يبذلون كل طاقتهم وهم يحاولون التغلب على الخلاف بين ويليام وهاري، أثناء الإعداد لترتيبات جنازة جدهما، دوق إدنبرة، الأمير فيليب اليوم السبت.

وظهر، يوم الخميس الماضى، أن دوق كامبريدج ودوق ساسكس، لن يقفا جنبا إلى جنب خلف نعش جدهم، وسيكونون على جانبي ابن عمهما، بيتر فيليبس، وشدد المطلعون على أن الترتيب لا ينبغي أن يؤخذ على أنه إشارة إلى أن الأخوين رفضا السير جنبًا إلى جنب، وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "هذه جنازة، لن ننجذب إلى هذه التصورات عن الدراما، وقد تم الاتفاق على الترتيبات وهي تعكس رغبات جلالة الملكة.



سيارة نقل جثمان الامير فيليب

واعترفت المصادر بأن الخلاف الأخوي قد استهلك "الكثير من التفكير والطاقة" فى مكتب اللورد تشامبرلين، المسؤول عن ترتيبات اليوم، وقال أحدهم: "الجميع يسير على قشر البيض حتى لا يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وأضاف:"لكي نكون منصفين، أوضح كل من ويليام وهاري أنهما يرغبان في التركيز على الحداد على جدهما ولا يريدان أي شيء يعيق ذلك، لكنه جعل الجميع قلقين بشكل مضاعف بشأن قول أي شيء يمكن تفسيره عن بعد على أنه ينتقد الجانب الآخر، لقد كان حقل ألغام".