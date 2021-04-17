شاهد أعمال التعقيم والتطهير داخل مسجد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ فى رمضان

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، إن أعمال التعقيم والتطهير والرش مستمرة قبل وعقب كل صلاة ،ولكن اليوم هي حملة على مستوى الجمهورية للمساجد الكبرى ، وبدأنا هنا بمحافظة كفر الشيخ بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأضاف يونس، أنه تم رش وتعقيم وتنظيف داخل المسجد وخارجه، مشيداً بأهالي المحافظة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات أي مخالفات لا في الصلوات الخمس ولا في صلاة التراويح، وإتباعا لتعليمات وزير الأوقاف أغلقت الأضرحة ومنعت التجمعات وأغلقت دور المناسبات.

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، أن الوزارة والمديرية تحرص على النفس البشرية قبل المساجد لذا نهتم بأعمال التعقيم والتطهير بالمساجد بصفة دورية ،مؤكداً أن تعاون أهالي المحافظة كان سببا في عدم غلق أي مسجد من المساجد لالتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واصطحاب المصليات.