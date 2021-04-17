اليوم السابع
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شاهد أعمال التعقيم والتطهير داخل مسجد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ فى رمضان

السبت، 17 أبريل 2021 06:30 م
شاهد أعمال التعقيم والتطهير داخل مسجد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ فى رمضان أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، أول أعمال تطهير ونظافة للمساجد الكبرى بمحافظة كفر الشيخ بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني ، مدير عام الدعوة ، وأحمد عيسى، والسيد عبد الستار ، نائبا رئيس مدينة دسوق ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، وبالتعاون مع المهندسة عايدة ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، إن أعمال التعقيم والتطهير والرش مستمرة قبل وعقب كل صلاة ،ولكن اليوم هي حملة على مستوى الجمهورية للمساجد الكبرى ، وبدأنا هنا بمحافظة كفر الشيخ بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.
 
 
وأضاف يونس، أنه تم رش وتعقيم وتنظيف داخل المسجد وخارجه، مشيداً بأهالي المحافظة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات أي مخالفات لا في الصلوات الخمس ولا في صلاة التراويح، وإتباعا لتعليمات وزير الأوقاف أغلقت الأضرحة ومنعت التجمعات وأغلقت دور المناسبات.
 
وأضاف الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، أن الوزارة والمديرية تحرص على النفس البشرية قبل المساجد لذا نهتم بأعمال التعقيم والتطهير بالمساجد بصفة دورية ،مؤكداً أن تعاون أهالي المحافظة كان سببا في عدم غلق أي مسجد من المساجد لالتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واصطحاب المصليات.
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (1)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (2)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (3)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (4)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (5)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (6)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (7)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (8)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (9)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (10)
 
أعمال التعقيم والتطهير والرش بمسجد العارف بالله الدسوقى (11)

كفر الشيخ

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صلاة التراويح

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