سيناتور روسى: بايدن يخشى من تدهور الوضع فى دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري

موسكو /أ ش أ /

رأى السيناتور الروسى أليكسى بوشكوف أن مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن لإجراء قمة ثنائية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين له عدة أسباب فى مقدمتها تصعيد حدة التوتر فى دونباس بأوكرانيا.

وقال بوشكوف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم السبت إن الرئيس بايدن خائف من تدهور الوضع فى دونباس وتحويله إلى نزاع عسكرى جديد لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تشارك فيه إلى جانب أوكرانيا.

وأشار السيناتور الروسى إلى أن بايدن يفهم ضعف البلد أمام الأسلحة الروسية الحديثة، مضيفا أن دعوته إلى "عدم المبالغة" فى اتخاذ الإجراءات والعقوبات الأمريكية الجديدة تدل بوضوح على رغبته فى مواصلة الحوار.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى يرى فى لقائه المقبل مع الرئيس الروسى بوتين إمكانية لإعادة روسيا إلى "المجتمع الدولي".