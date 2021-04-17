سيدة أسترالية تصطاد ثعبانا فى منزلها باستخدام مكنسة كهربائية.. فيديو

كتب وكالات

استخدمت ربة منزل أسترالية طريقة غير معتادة للتخلص من ثعبان سام وجدته فى منزلها، وتداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات تظهر نجاح السيدة فى صيد الثعبان السام باستخدام المكنسة الكهربائية.

وبحسب "سبوتنيك"، نجحت المرأة فى حبس الثعبان الصغير داخل وعاء المكنسة، لكنها اضطرت بعد ذلك إلى استدعاء صائدى الثعابين لإخراجه منها حتى تتمكن من تنظيف بقية منزلها، وتمكن صائدو الأفاعى الأستراليون من إخراج الثعبان بأمان من منزل المرأة وإعادته بسلام إلى مكان آمن فى البرية.