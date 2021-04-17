اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيدة أسترالية تصطاد ثعبانا فى منزلها باستخدام مكنسة كهربائية.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 03:13 م
سيدة أسترالية تصطاد ثعبانا فى منزلها باستخدام مكنسة كهربائية.. فيديو ثعبان _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدمت ربة منزل أسترالية طريقة غير معتادة للتخلص من ثعبان سام وجدته فى منزلها، وتداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات تظهر نجاح السيدة فى صيد الثعبان السام باستخدام المكنسة الكهربائية.

وبحسب "سبوتنيك"، نجحت المرأة فى حبس الثعبان الصغير داخل وعاء المكنسة، لكنها اضطرت بعد ذلك إلى استدعاء صائدى الثعابين لإخراجه منها حتى تتمكن من تنظيف بقية منزلها، وتمكن صائدو الأفاعى الأستراليون من إخراج الثعبان بأمان من منزل المرأة وإعادته بسلام إلى مكان آمن فى البرية.

 

 


سيدة أسترالية

ثعبان

مكنسة كهربائية

صائدى الثعابين

الثعابين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة