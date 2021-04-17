سائق توك توك يطعن سيدة حامل بمطواة بسبب خلافات عائلية بينهما في الدقهلية

فريق المحافظات

أصيبت ربة منزل حامل فى الشهر الرابع بقرية كفر البرامون مركز المنصورة، بطعنة نافذة من الناحية اليسرى على يد زوج شقيقة زوجها بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي إلى مأمور مركز المنصورة، بوصول سيدة 42 سنة حامل بالشهر الرابع مصابة بجرح طعني بالجهة اليسرى ومقيمة بقرية كفر البرامون التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصابة اتهمت زوج شقيقة زوجها 52 سنة سائق توك توك بطعنها بسلاح ابيض مطواه، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله اتهم المصابة بأنها وجهت له السباب والشتم، فقام بطعنها ، وتم الإرشاد عن مكان السلاح المستخدم فى الواقعة ، وتم تحرير المحضر رقم 8569 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.