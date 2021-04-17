اليوم السابع
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زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة "آتشيه بيسار" الإندونيسية

السبت، 17 أبريل 2021 11:18 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة "آتشيه بيسار" الإندونيسية مقياس ريختر
جاكرتا /أ ش أ/

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ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، عدة مناطق فى مقاطعة "آتشيه بيسار" بإقليم "آتشيه" الإندونيسي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية - حسبما نقل راديو (صوت إندونيسيا) - أنه لم ترد أى تقارير فورية عن وقوع ضحايا فى أعقاب الزلزال الذى لم يتم يتسبب فى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال وقع على بعد حوالى 38 كيلومترا جنوب غربى بلدة "جانثو" الواقعة بمقاطعة "آتشيه بيسار"، وعلى عمق بلغ 92 كيلومترا.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على "حزام النار" فى المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفى 15 يناير الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 6.2 درجة وتبعه عدة هزات ارتدادية، فى سولاويسى الغربية، إلى مقتل أكثر من 100 شخص وتدمير العديد من المباني.

 


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