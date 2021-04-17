اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين ردا على تصرفات وارسو

السبت، 17 أبريل 2021 12:00 ص
روسيا تطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين ردا على تصرفات وارسو وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن روسيا ستطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين ردا على تصرفات وارسو.
 
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية- "طالبت وارسو ثلاثة دبلوماسيين روس بمغادرة بولندا.. وفي المقابل، سيتم طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من روسيا".
 
وأعلنت السلطات البولندية، أمس الخميس، ثلاثة من الدبلوماسيين الروس أشخاصًا غير مرغوب بهم على أراضي الدولة، وكان أساس هذا القرار هو انتهاك شروط وضعهم الدبلوماسي والقيام بأنشطة ضد بولندا.
 
وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في بيان لها، أن الوزارة استدعت السفير الروسي سيرجي أندرييف وسلمته مذكرة دبلوماسية تنص على أن ثلاثة موظفين في سفارة الاتحاد الروسي في وارسو "أشخاص غير مرغوب فيهم".

روسيا

العقوبات الامريكية على روسيا

اخبار روسيا

بولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة