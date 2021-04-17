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"ديلى ميل": الخلاف بين ويليام وهارى يطغى على ترتيبات جنازة جدهما الأمير فيليب

السبت، 17 أبريل 2021 10:14 ص
"ديلى ميل": الخلاف بين ويليام وهارى يطغى على ترتيبات جنازة جدهما الأمير فيليب ويليام وهارى
كتبت رباب فتحى

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قالت مصادر لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن المساعدين الملكيين يبذلون كل طاقتهم وهم يحاولون التغلب على الخلاف بين ويليام وهاري، أثناء الإعداد لترتيبات جنازة جدهما، دوق إدنبرة، الأمير فيليب اليوم السبت.

 

وظهر يوم الخميس أن دوق كامبريدج ودوق ساسكس، لن يقفا جنبا إلى جنب خلف نعش جدهم، وسيكونون على جانبي ابن عمهما، بيتر فيليبس.

 

وشدد المطلعون على أن الترتيب لا ينبغي أن يؤخذ على أنه إشارة إلى أن الأخوين رفضا السير جنبًا إلى جنب، وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "هذه جنازة، لن ننجذب إلى هذه التصورات عن الدراما، وقد تم الاتفاق على الترتيبات وهي تعكس رغبات جلالة الملكة.

 

واعترفت المصادر بأن الخلاف الأخوي قد استهلك "الكثير من التفكير والطاقة" فى مكتب اللورد تشامبرلين، المسؤول عن ترتيبات اليوم، وقال أحدهم: "الجميع يسير على قشر البيض حتى لا يؤدي إلى تفاقم الوضع".

 

وأضاف:"لكي نكون منصفين، أوضح كل من ويليام وهاري أنهما يرغبان في التركيز على الحداد على جدهما ولا يريدان أي شيء يعيق ذلك، لكنه جعل الجميع قلقين بشكل مضاعف بشأن قول أي شيء يمكن تفسيره عن بعد على أنه ينتقد الجانب الآخر، لقد كان حقل ألغام".

 

وسيقود المجموعة طفلا الدوق الأكبر سنا، مع أمير ويلز (72 عاما) على اليمين والأميرة رويال (70 عاما) على اليسار، وسيتبعهما دوق يورك (61 عاما) ودوق إيرل ويسيكس (57 عاما).

 

يليه أحفاد فيليب البالغون الثلاثة ، ويليام ، 38 عامًا ، في عمود "الأخ الأكبر" خلف تشارلز وأندرو ، بينما سيكون هاري ، 36 عامًا ، خلف آن وإدوارد. سيكون بينهم نجل آن ، بيتر ، 43 عامًا. على الرغم من أنه أكبر من وليام ، إلا أنه ليس وريثًا مباشرًا للعرش.

 


جنازة دوق ادنبرة

الامير فيليب

الملكة اليزابيث

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دوق ساسكس

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