دراسة: الاستجابة لجرعة واحدة من لقاح كورونا أقوى لدى المصابين سابقًا بالفيروس

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية الأمريكية، عن أن الاستجابة المناعية لجرعة واحدة من لقاح كورونا تكون قوية في المصابين سابقًا بالفيروس التاجي، حيث أكد الباحثون أن نسب الأجسام المضادة كانت أعلى عند الأشخاص المصابين سابقاً بعد جرعة واحدة من اللقاحات التي تعمل بتقنية mRNA مقارنة بجرعتين من اللقاح بين الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" أجرى العلماء بجامعة سيينا في إيطاليا دراسة جماعية قائمة على الملاحظة شملت 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك 38 ممن لديهم تاريخ للإصابة بكورونا و 62 ممن لم يكونوا مصابين من قبل.

وتلقت المجموعتان لقاح mRNA وتم الحصول على عينات الدم بعد 10 أيام من إعطاء الجرعة الأولى للمشاركين المصابين سابقًا وبعد 10 أيام من الجرعة الثانية في المشاركين غير المصابين سابقًا.

ولاحظ الباحثون وجود فارق كبير في الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي G المأخوذة من المشاركين المصابين وغير المصابين سابقًا (المستوى المتوسط: 20.120 و 22.639 وحدة عشوائية / مل ، على التوالي).

وقال الباحثون "تقدم هذه النتائج دليلاً على أنه بعد إعطاء جرعة واحدة من اللقاح، تكون الاستجابة المناعية ضد كورونا في الأشخاص الذين لديهم تاريخ من عدوى كورونا أكبر من الاستجابة في المشاركين غير المصابين سابقًا والذين تلقوا الجرعة الثانية ".