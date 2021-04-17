خطوات يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول، لضمان تشغيل العداد بطريقة سليمة لا توثر على عملية شحن الرصيد أو الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد رغم نفاد الرصيد، وفيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع:



1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.



2-احرص على وضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.



3- قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب حتى لا يؤثر على الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد رغم نفاذ الرصيد.



4- ينصح دائما بوضع الكارت بالعداد قبل عملية الشحن



5- فى حالة ضياع الكارت هناك بعض الإجرات المتبعة للإبلاغ عن الكارت المفقود والتقديم على كارت اخر وهى:

- عمل محضر فقد كارت.

- تقديم عقد إيجار سارى عن الفترة التى تقدم بها موثق من صاحب العداد

- صورة من بطاقة الرقم القومى

- وبعد استكمال تلك الاجراءات يقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس الوقت.