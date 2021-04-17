خطوات تحديث التابلت لطلاب الثانوية قبل عقد الاختبارات التجريبية.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس الثانوى إجراء تحديثات على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة فى إطار الاستعداد للامتحانات الإلكترونية التجريبية التى تعقد الأسبوع المقبل، نرصد فى التقرير التالى خطوات تحديث الجهاز فى 7 معلومات.

ـ توصيل أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالإنترنت.

ـ تحديث برنامج النوكس من قبل شركة سامسونج للتأكد من جاهزية التابلت.

ـ التأكد من أن التابلت مسجل على المنظومة الإلكترونية حتى يستقبل الاختبارات الإلكترونية والبيانات.

ـ عدم غلق التابلت بأى رقم سرى والحفاظ على جاهزية التابلت للدخول على الامتحان التجريبى.

ـ تخصيص رقم " 600" للتواصل بين المدارس الثانوى لاستقبال أى أعطال.

ـ فى حالة وجود أى عطل فى التابلت يجب على الطالب التوجه إلى مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدرسة لحل أى مشكلة.

ـ التنبيه على الطلاب بشحن التابلت مساء غدا السبت 17 أبريل استعدادا للامتحان التجريبى الذى يعقد يوم الأحد 18 أبريل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، الأول منها يبدأ الأسبوع المقبل أيام 18 و 20 و 22 أبريل الجارى لقياس كفاءة أجهزة التابلت وعمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات وإجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021.