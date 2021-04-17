اليوم السابع
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خطوات تحديث التابلت لطلاب الثانوية قبل عقد الاختبارات التجريبية.. تعرف عليها

السبت، 17 أبريل 2021 08:00 ص
خطوات تحديث التابلت لطلاب الثانوية قبل عقد الاختبارات التجريبية.. تعرف عليها طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس الثانوى إجراء تحديثات على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة فى إطار الاستعداد للامتحانات الإلكترونية التجريبية التى تعقد الأسبوع المقبل، نرصد فى التقرير التالى خطوات تحديث الجهاز فى 7 معلومات.
 
ـ توصيل أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالإنترنت.
ـ تحديث برنامج النوكس من قبل شركة سامسونج للتأكد من جاهزية التابلت.
ـ التأكد من أن التابلت مسجل على المنظومة الإلكترونية حتى يستقبل الاختبارات الإلكترونية والبيانات.
ـ عدم غلق التابلت بأى رقم سرى والحفاظ على جاهزية التابلت للدخول على الامتحان التجريبى.
ـ تخصيص رقم " 600" للتواصل بين المدارس الثانوى لاستقبال أى أعطال.
ـ فى حالة وجود أى عطل فى التابلت يجب على الطالب التوجه إلى مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدرسة لحل أى مشكلة.
ـ التنبيه على الطلاب بشحن التابلت مساء غدا السبت 17 أبريل استعدادا للامتحان التجريبى الذى يعقد يوم الأحد 18 أبريل.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، الأول منها يبدأ الأسبوع المقبل أيام 18 و 20 و 22 أبريل الجارى لقياس كفاءة أجهزة التابلت وعمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات وإجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021.
 
 
 
 

التربية والتعليم

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الامتحانات التجريبية للثانوية

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