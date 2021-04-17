حولت الترع إلى قطع فنية.. "حياة كريمة" تبطن 13 ترعة بقرى مركز قوص فى قنا.. صور

قنا _ صابر سعيد

حولت حياة كريمة الترع بالقري المستهدفة إلي قطع جمالية تحافظ علي كميات المياه المتواجدة بداخلها وتوزعها بالتساوي بين المزارعين لتشكل منظرًا بديعًا بين الزراعات في مشروع الأكبر من نوعه، بالإضافة إلي المشروعات الأخري التي تنفذها في الوقت الحالي بقري محافظة قنا، منها الصرف الصحي والغاز الطبيعي وإحلال شبكات المياه والرصف وتوسعة المدارس ورفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجًا، لتعطي طاقات نور لأهالي تلك القري في غد مشرق ومستقبل أفضل للأبناء.

وتسعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر إحتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر إحتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والإرتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم إستقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

ومن مشروعات التبطين في قري مركز قوص بمحافظة قنا، تبطين ترعة قوص بطول 8 كيلو متر، تبطين ترعة جنابية المخمسات بطول 2.6 كيلو متر، تبطين ترعة عامر بطول 1.63 كيلو متر، تبطين ترعة الجمالية بطول 9 كيلو متر، تبطين ترعة الخرانقة بطول 1.740 كيلو متر، تبطين ترعة شنهور غرب بطول 940 متر، تبطين سيالة هلال بطول 2.180 كيلو متر، تبطين ترعة جزيرة مطيرة بطول 1.080 كيلو متر، تبطين ترعة من الفراش حتي جزيرة مطيرة بطول 8 كيلو متر ، تبطين ترعة جنابية أبو الجود بطول 7 كيلو متر، تبطين ترعة الشعراني بطول 1.730 كيلو متر، تبطين ترعة دليل شنهور بطول 1.240 كيلو متر، تبطين ترعة مكرم بداية من المدخل الزراعي لخزام إلي مدخل قرية العقب بطول 3.200 كيلو متر، تبطين مسقي الكلالسة بطول 2 كيلو متر، تغطية ترعة قوص شرق مزلقان الكتايتة وتغطية ترعة الجمالية بطول 40 متر لتوسعة الطريق.

وتستهدف حياة كريمة في المرحلة الثانية بقنا، تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجع في 5 مراكز موزعة " 33 قرية بمركز أبو تشت، 9 قري بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قري بمركز الوقف، 3 قري بمركز قوص.

وتشمل المبادرة قري المراشدة، والقلمينا وجزيرة الحمودي بمركز الوقف، وحجازة وجراجوس والكلاكسة بقوص، وأبو شوشة والعليمات والعمرة وخوالد ابو شوشة والعضاضية وشرقي سمهود والأوسط سمهود والرواتب، والأميرية والمحارزة، والزرايب والقصير والنجمة والحمران والحبيل الشرقي، والحسينات والشقيفي والقلعية والرزوقة، وجزيرة الدوم والرشفة وكوم يعقوب والسليمات، وخوالد القارة وعزبة البوصة والكرنك والكعيمات والعوامر الغربية، وكوم جابر وسمهود والنواهض والقبلي سمهود في أبوتشت.

وفي فرشوط جاءت القري كالتالي، الكوم الأحمر ورفاعة والحاج سلام والعسيرات وكوم البيجا والقبيبة والعركي والنجوع والدهسة بفرشوط، وفي دشنا ضمت المبادرة جميع النجوع.

أما عن قري المرحلة الأولي شملت 12 قرية من القرى الأكثر إحتياجا بالمحافظة وهم "بلاد المال بحرى، الحبيلات الغربية، سمهود، الشرقى سمهود، العمرة، السمطا بحرى، السمطا قبلى، ابو مناع قبلى، نجع سعيد، نجع عزوز، ومن مشروعات المرحلة الأولي والثانية بمبادرة حياة كريمة التنموية والخدمات الأساسية التي تم الإنتهاء منها والتي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة من المبادرة شملت 22 مشروع بقطاع التربية والتعليم،10 مشروعات بقطاع الصحة، 35 مشروع بقطاع مياه الشرب، 11 مشروع بقطاع الصرف الصحي، 4 مشروعات بقطاع الري ، 3 مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية، 2 بقطاع الشباب والرياضة.