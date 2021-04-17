حملات مستمرة لرفع الإشغالات وتجمعات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، بشن حملة إشغالات لرفع الإشغالات بالمدينة ، وأسفرت عن إزالة الإشغالات بشارع بنها والشارع الجديد والشارع القديم وتحرير 9 محاضر إشغال ، وذلك لتسيير حركة المرور ، كما قامت بشن حملة تفتيشية لمتابعة التزام الكافيهات والمحال التجارية بالمواعيد المحددة والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات برفع تجمعات القمامة والأتربة من علي جانبي الطريق الإقليمي أمام عزبة غنيم وعزبة ناصف والاسعاف بمعدات الوحدة المحلية ، وتم رفع كافة المخلفات من شوارع الوحدات المحلية بكفر داود والاخماس ومن أمام المحلات ومن علي الارصفة لتوسعة الشارع وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

كما قامت الوحدة بإزالة الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة ورفع التعديات ، وتم تنفيذ 8 حالات إزالة فورية وتحرير 12 محضر إشغال .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين للحفاظ علي المنظر الحضارى ، وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

وفى أشمون تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة الأعمال الميدانية بالمركز ورفع جميع التراكمات المتواجدة بالطرق والشوارع للحفاظ علي المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المركز ، حيث تم رفع جميع الأتربة وتراكمات القمامة بشوارع وميادين المدينة ، وتم تنظيف الأماكن المتواجد بها صناديق جمع القمامة ورفع جميع الأتربة المتواجدة بمعدات الوحدة ، كما تم إزالة البوص المتواجدة علي حافة الترعة بطريق أشمون - سمادون ، وتم تسوية وتوسعة الطريق بداية من ميدان الخالدين وحتي البوابة البحرية لمدينة أشمون ، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطريق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة أعمال السيارة المكنسية بشارع الجيش بالمدينة ، وكذا متابعة أعمال النظافة بالوردية المسائية بالوحدات المحلية بجزي ، الحامول ، منشأة سلطان ، فيشا الكبري ، كما تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة لطريق دمليج - سدود بزاوية رزين ، وتسوية وتمهيد طريق منوف - الشهداء التابع للوحدة المحلية بمنشأة سلطان.

هذا وقد قام رئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة أعمال رفع مخلفات الهدم بشارع اللواء سعيد خلف المتفرع من شارع الجلاء البحري ، كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عاشور المتفرع من شارع طلعت حرب ، وكذا أعمال فرد السن وتعديل منسوب أحد الشوارع المتفرعة من شارع جمال عبد الناصر بالحي القبلي تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته من خلال تركيب بلاط الإنترلوك ، يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.