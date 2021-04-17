حملات مستمرة لرفع الإشغالات وتجمعات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنوفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، بشن حملة إشغالات لرفع الإشغالات بالمدينة ، وأسفرت عن إزالة الإشغالات بشارع بنها والشارع الجديد والشارع القديم وتحرير 9 محاضر إشغال ، وذلك لتسيير حركة المرور ، كما قامت بشن حملة تفتيشية لمتابعة التزام الكافيهات والمحال التجارية بالمواعيد المحددة والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات برفع تجمعات القمامة والأتربة من علي جانبي الطريق الإقليمي أمام عزبة غنيم وعزبة ناصف والاسعاف بمعدات الوحدة المحلية ، وتم رفع كافة المخلفات من شوارع الوحدات المحلية بكفر داود والاخماس ومن أمام المحلات ومن علي الارصفة لتوسعة الشارع وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .
كما قامت الوحدة بإزالة الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة ورفع التعديات ، وتم تنفيذ 8 حالات إزالة فورية وتحرير 12 محضر إشغال .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين للحفاظ علي المنظر الحضارى ، وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .
وفى أشمون تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة الأعمال الميدانية بالمركز ورفع جميع التراكمات المتواجدة بالطرق والشوارع للحفاظ علي المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المركز ، حيث تم رفع جميع الأتربة وتراكمات القمامة بشوارع وميادين المدينة ، وتم تنظيف الأماكن المتواجد بها صناديق جمع القمامة ورفع جميع الأتربة المتواجدة بمعدات الوحدة ، كما تم إزالة البوص المتواجدة علي حافة الترعة بطريق أشمون - سمادون ، وتم تسوية وتوسعة الطريق بداية من ميدان الخالدين وحتي البوابة البحرية لمدينة أشمون ، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطريق.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة أعمال السيارة المكنسية بشارع الجيش بالمدينة ، وكذا متابعة أعمال النظافة بالوردية المسائية بالوحدات المحلية بجزي ، الحامول ، منشأة سلطان ، فيشا الكبري ، كما تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة لطريق دمليج - سدود بزاوية رزين ، وتسوية وتمهيد طريق منوف - الشهداء التابع للوحدة المحلية بمنشأة سلطان.
هذا وقد قام رئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة أعمال رفع مخلفات الهدم بشارع اللواء سعيد خلف المتفرع من شارع الجلاء البحري ، كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عاشور المتفرع من شارع طلعت حرب ، وكذا أعمال فرد السن وتعديل منسوب أحد الشوارع المتفرعة من شارع جمال عبد الناصر بالحي القبلي تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته من خلال تركيب بلاط الإنترلوك ، يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة