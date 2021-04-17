حلاق يعتدى على شقيقين بسكين فى الدقهلية بسبب خلافات جيرة

الدقهلية شريف الديب

أصيب شقيقين بطعنات نافذة وجروح بعد تعدي حلاق عليهم بقرية بداوي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات جيرة بينهم .

و تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى شربين العام بوصول كل من عاطف. ع. إ. ر (46 سنة )، عاملا، مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى، وشقيقه محمد، (41 سنة )، عاملا، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بقرية بدوای دائرة مركز المنصورة.

و انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز ، وبالفحص وسؤالهما، اتهما ع.ح.ا. (34 سنة -حلاق)، بالتعدي عليها بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابتهما، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، واتهم المصابان بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم اليسرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8566 لسنة 2021 إداري مركز المركز ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات