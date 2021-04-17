حكاية الكابتن "صباح".. أول مدربة ملاكمة وحكم كونغ فو بصعيد مصر "فيديو"

بنى سويف هانى فتحى

التقى "اليوم السابع"، بالكابتن "صباح" عبد الحليم، التى تعد أول مدربة ملاكمة وحكم كونغ فو بصعيد مصر. وتقول "صباح": اسمى صباح عبد الحليم توفيق الشهيرة بـ"صباح صقر" مواليد محافظة بنى سويف وخريجة كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط بطلة ألعاب قوى إعدادى وثانوى.

وتضيف الكابتن صباح: تدربت الملاكمة بواسطة الكابتن مليجى علي مليجي رحمه الله والكابتن محمد يونس والكابتن محمد عبد الرحمن والكابتن أحمد عثمان والكابتن أشرف الشيماء وتأهلت للبطولات المنطقة والجمهورية والمنتخب، أما عن مدربى والأب الروحى فهو كابتن مليجى رحمه الله.

وتتابع قائلا، إنها تدربت للملاكمة على يد الدكتور محمد عبد العزيز غنيم الأب الكبير لنا جميعا حتى تأهلت كونى مدربة ملاكمة لدى الاتحاد المصرى للملاكمة، وأيضا درست التحكيم فأيضا كنت لاعبة كونغ فو حتى أخذت دورات تحكيمية وحاليا حكم وطنى ووشو كونغ فو لدى الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو .