حسن الخاتمة.. "تامر" لقى ربه ساجدًا بصلاة التراويح فى مسجد بالخصوص.. فيديو

تامر بهنسى.. شاب فاضت روحه وهو ساجد بين يدى ربه أثناء صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق بالخصوص، لتتشح المدينة بالسواد على روحه، ويشارك الآلاف فى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وقال محمد بهنسى الشقيق الأصغر للراحل تامر بهنسى، إن شقيقه تناول الإفطار مع أسرته أول أمس، وبعد الانتهاء من الإفطار ذهب إلى محل عمله حيث يعمل بمحل الوالد للألبان، موضحا "قالى عاوز حاجة أنا رايح المحل، ودى أول مرة يقولى إنه رايح المحل كان من نفسه يروح المحل، وبعد كده توضأ بالمحل وذهب للمسجد لصلاة العشاء والتراويح".

وأضاف بهنسى لـ "اليوم السابع"، أنه بعد دقائق قليلة ورد إليه خبر وفاة شقيقه ساجدا داخل المسجد فى الركعة الثانية من صلاة التراويح، وعلى الفور انطلق للمسجد لمعرفة ماذا حدث، قائلا "رحت المسجد لقيت الناس كتير موجودة وكنت متعلق بأى أمل أنه مغمى عليه فقط، فأخذناه وذهبنا به للمستشفى فإذا بطبيب الاستقبال يخبرنا بأن شقيقى فاضت روحه منذ وقت صلاته".