ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أفغاني - لم تسمه - القول إنه "جرى تسليم نقطة تفتيش رئيسية في منطقة جارزيوان إلى طالبان؛ ما أدى إلى مقتل جنديين، خلال العملية".



وقال نائب رئيس مجلس ولاية فارياب صبغة الله سلاب "إن نقطة التفتيش قد سلمها قائدها إلى جانب الأسلحة إلى الملا نسيم وهو قائد محلي في طالبان".



ولم يعلق مسؤولو الأمن الأفغاني بإقليم فارياب رسميًا حتى الان.