حبس عاطل لحيازته 7 قطع أسلحة نارية بقصد الاتجار بها في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وحيازته 7 قطع من الأسلحة وكمية من الأعيرة النارية، بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط اجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية وترويجها على عملائه بقصد التربح منها.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وتمكنت وضباط حدة مباحث مركز شرطة مينا البصل، من القاء القبض على المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه فـى قضايا "سلاح نارى، ومخدرات وضرب وسرقة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع أسلحة نارية وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته قرر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار بها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.