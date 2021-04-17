حبس صيدلى ومساعده لترويجهما الأقراص المخدرة بمنطقة الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل الجزئية، حبس صيدلى ومساعده 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتجارهما في الأقراص والعقاقير المخدرة بمنطقة الساحل.

البداية كانت برصد ضباط إدارة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، نشاط 2 من العناصر الإجرامية وهم صيدلى وصاحب صيدلية- مساعد صيدلى، بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما متخذان من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية حيث تم ضبط (4685 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع- 15 قرص مهرب ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.