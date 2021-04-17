اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة دمنهور تعلن الدراسة "أون لاين" اليوم لارتفاع درجات الحرارة

السبت، 17 أبريل 2021 01:28 ص
جامعة دمنهور تعلن الدراسة "أون لاين" اليوم لارتفاع درجات الحرارة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة دمنهور، تعليق المحاضرات الدراسية اليوم السبت، بسبب توقعات ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامة الطلاب. وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، فى بيان له، إنه سيتم تدريس المناهج للطلاب بنظام أون لاين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد رئيس جامعة دمنهور، الطلاب بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، نظرا لتعرض البلاد لظاهرتين جويتين فى توقيت واحد مما سينتج عنه ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطالب الدكتور عبيد صالح، الطلاب من تخفيف الملابس وزيادة شرب المياه ما قبل السحور، وأن يتناول الجميع الخضروات والفاكهة وتقليل الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم وعدم التعرض للشمس المباشرة وتخفيض المجهود البدني قدر الإمكان.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من وجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة على معظم المناطق وترتفع خلالها درجات الحرارة بصورة كبيرة تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية غدا الأحد.


الطقس

جامعه دمنهور

تعليق الدراسة

موجه حاره

تدريس اون لاين

محافظه البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة