جامعة دمنهور تعلن الدراسة "أون لاين" اليوم لارتفاع درجات الحرارة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت جامعة دمنهور، تعليق المحاضرات الدراسية اليوم السبت، بسبب توقعات ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامة الطلاب. وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، فى بيان له، إنه سيتم تدريس المناهج للطلاب بنظام أون لاين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد رئيس جامعة دمنهور، الطلاب بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، نظرا لتعرض البلاد لظاهرتين جويتين فى توقيت واحد مما سينتج عنه ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطالب الدكتور عبيد صالح، الطلاب من تخفيف الملابس وزيادة شرب المياه ما قبل السحور، وأن يتناول الجميع الخضروات والفاكهة وتقليل الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم وعدم التعرض للشمس المباشرة وتخفيض المجهود البدني قدر الإمكان.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من وجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة على معظم المناطق وترتفع خلالها درجات الحرارة بصورة كبيرة تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية غدا الأحد.