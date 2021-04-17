تونس تسجل 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 281 ألفا و777 حالة.



وأضافت الوزارة -في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و639 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1358 حالة من الإصابة بالفيروس، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 13 ألفا و168 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 457 حالة، إلى جانب 145 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.