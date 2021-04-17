اليوم السابع
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تنكيس علم القصر الملكى فى النرويج تزامنا مع تشييع جثمان الأمير فيليب.. صور

السبت، 17 أبريل 2021 02:24 م
تنكيس علم القصر الملكى فى النرويج تزامنا مع تشييع جثمان الأمير فيليب.. صور تنكيس علم القصر النرويجى
كتب محمد تهامى زكى

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قرر الملك هارلد الخامس، عاهل النرويج، تنكيس أعلام القصر الملكى النرويجى، اليوم السبت، بالتزامن مع تشييع جثمان الأمير فيليب، دوق أدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، الذى سيشع اليوم السبت.

تنكيس علم القصر الملكى
تنكيس علم القصر الملكى

 

ونشر حساب القصر الملكى النرويجى، عبر انستجرام، صورا من تنكيس العلم وصورا أخرى للأمير فيليب، وصورة ثالثة للملك هارالد، خلال تفقده حرس الشرف خارج قصر باكنجهام، برفقة دوق إدنبرة فى عام 2005، تبعها بتعليق: "قرر جلالة الملك رفع العلم على نصف سارية من شرفة القصر، لحضور جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

الأمير فيليب
الأمير فيليب

 

وتتجه أنظار العالم إلى الحوزة الملكية فى بريطانيا، اليوم، السبت، حيث تقول الملكة وداعها الأخير للدوق فيليب الذى رافقها رحلة زواج استمرت أكثر من 70 عامًا.

ملك النرويج مع الأمير فيليب عام 2005
ملك النرويج مع الأمير فيليب عام 2005

 

وسافر الآلاف من المعزين إلى مدينة بيركشاير لتقديم احترامهم، رغم أن العائلة المالكة، والحكومة والشرطة طالبوا من الجمهور الابتعاد بسبب فيروس كورونا، فيما اتخذ عناصر من القوات المسلحة والشرطة والأمن ووسائل الإعلام مواقعهم.

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وستقول الملكة إليزابيث الثانية، وداعًا خاصًا لزوجها قبل أن يتم نقل جسده إلى الكنيسة الصغيرة، التى يذيلها موكب صغير بما فى ذلك أطفال فيليب الأربعة وأحفاده الثلاثة.

 


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النرويج

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