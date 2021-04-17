"تموين كفر الشيخ": 20 موقعا لاستلام القمح والتوريد 20 إبريل الجارى

كفر الشيخ - فريق المحافظات

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الصوامع بمدن المحافظة سوف تستقبل القمح يوم 20 إبريل الجارى، ضمن محافظات الوجه البحري، مؤكدًا أنه تم الإعلام عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فالقمح الذي درجة نظافته 22.5، فسعر الأردب 705 جنيهات، والقمح الذي درجة نظافته 23 سعره 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.

وأضاف حبيب، لـ"اليوم السابع"، ان المديرية استعدت لاستقبال الاقماح، فتم تجهيز 20 موقعا لاستقبال الاقماح، عبارة عن صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع، مؤكدًا أن جميع المواقع تم معاينتها وتجهيزها وتطهير ها وتشكيل اللجان الخاصة باستلام الاقماح بها.