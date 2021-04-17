"تعليم السويس" جاهزون للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم السبت، عن انتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات التجريبية والتى تعقد لطلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة بشكل الكامل فى الفترة من 18 إبريل حتى 22 أبريل.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، أن المدارس الثانوية جاهزة لاستقبال الامتحانات التجريبية والتى أعلنت عنها الوزارة، لافتا لأنه تم اختبار جميع الاجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس للتأكد من مدى الاستعداد المدارس لتلك الامتحانات الإلكترونية.

وأضاف الفولى، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه شدد على مديرى المدارس بضرورة الالتزام الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

وفى نفس السياق ووجه ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم فى السويس، رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتى تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق.