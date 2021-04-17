تعقيم صحن المطاف بالكعبة المشرفة قبل صلاة مغرب خامس أيام رمضان.. صور

كتب هيثم سلامة

جهود كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين، نشرت صورا لعمليات تعقيم صحن المطاف، التي تتم بآلات حديثة متطورة يوميًا قبل صلاة المغرب.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لعمليات التعقيم، وعلقت قائلة:" لضمان سلامة الطائفين حرصت رئاسة شؤون الحرمين على تعقيم صحن المطاف بآلات حديثة متطورة يوميًا قبل صلاة المغرب".





وكانت رئاسة شئون الحرمين أكدت تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم فى صحن المطاف لـ 10 مرات يوميًا، كما جندت موظفين مختصين فى توجيه وتنظيم المعتمرين داخل المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

من جانب أخر، ووفقا لموقع رئاسة شئون الحرمين، أشاد ضيوف الرحمن بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الساحات وبالخدمات المقدمة من منسوبي الإدارة، وكذلك الاستعدادات التي فاقت التوقعات في هذا الموسم الاستثنائي والمميز، حيث قامت إدارة الساحات بالمسجد الحرام بتهيئة الممرات للزوار والمعتمرين لكي يؤدي المعتمرون والمصلون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأثنى عدد من المعتمرين والزوار بهذه الجهود المباركة من قبل إدارة الساحات حيث قال المعتمر محمد عمر من الهند: أنا أقيم في هذه البلاد المباركة أكثر من (15) عاماً ولله الحمد وكل عام نلاحظ تطور وتقدم في الخدمات وخصوصا بالحرمين الشريفين، ولله الحمد نحن في هذه البلاد المبارك نرى اهتمام القيادة الحكيمة بضيوف الرحمن، وأنا فخور جدا بكوني مقيم على هذه الأرض الطاهرة، ووجدت كافة الخدمات والتسهيلات من إدارة الساحات حيث تم توجيهي من مداخل المسجد الحرام وحتى المطاف، فشكرا لجهودكم واهتمامكم.