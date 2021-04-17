تطبيق منظومة الأمان الصناعى فى كلية الإعلام بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

ناقش اليوم الدكتور عبد الجواد سعيد ربيع عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، بشأن تصوير فيديو لعملية الإخلاء أثناء حدوث الكوارث بكلية الإعلام، وذلك فى إطار تطبيق منظومة الأمان الصناعى بمنشآت الجامعة.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن تطبيق منظومة الأمان الصناعى بمنشآت الجامعة، وبرعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، بالتنسيق مع أمين عام الجامعة.

وأكد عميد كلية الإعلام خلال الاجتماع، أن تلك المناقشات تمهيدا لوضع خطة الإخلاء أثناء حدوث الكوارث بكلية الإعلام والتى سيتم تصويرها غدا الأحد.

شارك بالاجتماع الدكتور محمد شوقى مدير عام الكلية مع أعضاء فريق المحاكاة بالجهاز الإدارى بالكلية، متمثلا فى إدارة رعاية الشباب، وإدارة الصيانة، ووحدة الجودة، ومعاون الكلية، وذلك تمهيدا لوضع خطة الإخلاء بكلية الإعلام والتى سيتم تصويرها غدا.