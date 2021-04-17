تحصين 48 ألفا و690 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطرى، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها خلال الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن قد بلغ 48 ألفا و690 رأسا، والتى شملت تحصين 41 ألفا و720 رأسا من الأبقار، و6 آلاف و772 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة فى 3 أبريل الجارى وحتى الخميس الماضى.

وأشار مدير الطب البيطرى فى بيان صادر عن محافظة بنى سويف إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، والتى يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.