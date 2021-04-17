اليوم السابع
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خالد صلاح
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تحرير 20 عسكريا من قبضة طالبان فى إقليم نيمروز بأفغانستان

السبت، 17 أبريل 2021 09:45 ص
تحرير 20 عسكريا من قبضة طالبان فى إقليم نيمروز بأفغانستان عناصر من الجيش الأفغانى
كابول /أ ش أ/

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أكدت مصادر عسكرية أفغانية، إنقاذ عشرين عسكريا من أحد سجون حركة طالبان خلال عملية تطهيرية فى إقليم نيمروز.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم السبت - أن الجنود كانوا قد تعرضوا للأسر فى الأشهر الأخيرة خلال هجمات نفذتها عناصر حركة طالبان.

وأنقذت القوات الأمنية 17 من جنود الجيش الوطنى الأفغاني، وثلاثة من ضباط الشرطة فى عملية الليلة الماضية.

وقال فيلق مايواند التابع للجيش الأفغانى جنوب غرب البلاد، فى بيان صحفى - إن سبعة مسلحين من طالبان، بمن فيهم قائدهم، قتلوا فى العملية.

وفى نهاية العملية دمرت القوات الأمنية مخبأ وسجن طالبان، ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على بيان الجيش الأفغاني.

 


طالبان

إقليم نيمروز

أفغانستان

العنف في أفغانستان

الجيش الافغانى

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