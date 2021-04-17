اليوم السابع
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تجديد حبس سيدة لاتهامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها فى الدرب الأحمر

السبت، 17 أبريل 2021 10:50 ص
تجديد حبس سيدة لاتهامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها فى الدرب الأحمر تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها في الدرب الأحمر.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا، مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى السيدات - مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار "ملكها"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتاروممر أفقى بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإستعانة بمجموعة من العمالة اليومية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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