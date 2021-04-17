اليوم السابع
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بيشوي قبطي يوزع العصائر والتمر بالطرق على الصائمين في وقت الإفطار بقنا.. صور

السبت، 17 أبريل 2021 07:40 م
بيشوي قبطي يوزع العصائر والتمر بالطرق على الصائمين في وقت الإفطار بقنا.. صور شاب قبطى يوزع العصائر على الصائمين
قنا صابر سعيد

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اعتاد على مدار سنوات، مشاركة المسلمين فرحتهم في كل رمضان، بتوزيع المشروبات والتمر على الصائمين في وقت الإفطار على الطرق في قرية السماينة بنجع حمادي جنوب محافظة قنا.
 
 
وقال بيشوي غالب، 26 عاما، من أبناء قرية مركز نجع حمادي، في تصريح لليوم السابع، إنه منذ سنوات يشارك المسلمين في احتفال شهر رمضان من كل عام، ويعيش في قرية معظم سكانها من المسلمين، وعلى مدار سنوات عديدة نشأت بينهم علاقة الحب والود والمشاركة في المناسبات والأعياد، وما يقوم به تعبيرًا عن مشاركته في المناسبات ومنها شهر رمضان.
 
وأوضح بيشوي غالب، أنه يعمل في دبي، وفي رمضان في ذلك التوقيت من كل عام ينزل إلى مصر ويشارك المسلمين فرحتهم، ويقوم بتوزيع التمور والعصائر علي الصائمين، ويقف في كل يوم على الطريق منذ 3 سنوات تحديدًا لتوزيعها وكذلك أمام المساجد.
وأكد بيشوي، أن الجميع يعيش تحت مظلة واحدة وتربى على حب الوطن والوطنية، كما تساعده في تجهيز العصائر وتوزيعها علي الصائمين ابنة أخته الصغرى، وتملأها الفرحة عند مشاركته في توزيع العصائر.
 
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بيشوى يوزع العصائر 
 
بيشوي أثناء تقديم مشروبات
بيشوي أثناء تقديم مشروبات

بيشوي قبطي يفطر المسلمين
بيشوي قبطي يفطر المسلمين

بيشوي
بيشوي

شاب نجع حمادي
شاب نجع حمادي
 
 

مسيحي يوزع عصائر

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توزيع عصائر

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