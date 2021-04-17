بعد ظهوره في الاختيار.. شادي مجدي بطولة حتى الاستشهاد

كتب محمود عبد الراضي

ظهر في مسلسل الاختيار الشهيد البطل شادي مجدي ضابط الأمن المركزي، بعدما تم تجسيد شخصيته، والحديث عن ابنته "فريدة" مع الفنان أحمد مكي.

الشهيد شادى مجدى كان من أول الشهداء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث التحق بكلية الشرطة عام 2000 وتخرج 2004 ليلتحق بقطاع الأمن المركزى فور تخرجه ثم انضم للعمليات الخاصة.

شارك فى مداهمات أمنية عديدة وأصيب فى مداهمة وكر الجنائيين فى منطقة جبل الحلال بسيناء عام 2004، وأصيب فى مأمورية قتالية بمحافظة بورسعيد بطلق نارى بالفخذ، واستشهد فى 14 أغسطس 2014 بطلق نارى فى الرأس من قناصة الجماعة الإرهابية أثناء محاولته انقاذ أحد المجندين المصاب بطلق نارى أيضا فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.

ولد الشهيد عام 1981، وبعد تخرجه من كلية الشرطة التحق بالعمليات الخاصة، لما كان يتمتع به من قوة بنيان، وكان ضابطًا من طراز خاص، معروف عنه عشقه لعمله وللتدريب.

"شادي" له أخ "هيثم" يصغره بـ 7 سنوات، وكان محبوبًا لدى أسرته، خاصة والدته التي كانت تربطها به علاقة خاصة، وتوفيت بعده بعد صراع مع المرض.

تزوج البطل وأنجب طفلة ، أسماها "فريدة"، لكن الموت غيبه عن الحياة، ليترك زوجته وطفلته الصغيرة ويودع الدنيا بطلًا، تاركًا لهم ارث كبير من السيرة الطيبة والتاريخ البطولي.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2 التي تحمل اسم "قبل البداية"، بتلقى يوسف الرفاعى "أحمد مكي" مكالمة تليفونية من عمه عادل "أحمد حلاوة" بسبب دخول والده رفاعى "هادى الجيار" المستشفى، ويظل عادل مع يوسف حتى يستيقظ رفاعى رغم تأخر الوقت حيث يرفض مغادرة المكان إلا بعد الاطمئنان على صحة صديقه.

المشهد ينتقل إلى اعتصام رابعة وتواجد زكريا يونس "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار" داخل الاعتصام لمتابعة ما يحدث بداخله، وهتافات من قبل عناصر الإخوان المعتصمين وحوارات تدور بين القياديين حول تسليح الاعتصام، حتى تخاف الحكومة، وأنهم فى حالة عدم عودة الرئيس مرسى ستدفع الحكومة ثمنا غاليا.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.