بعد ظهوره فى الاختيار2.. مأمور مركز كرداسة بطولة لآخر نفس

كتب محمود عبد الراضي

ظهر في الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار البطل محمد جبر مأمور كرداسة، تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، طالبًا من رجاله اليقظة لحماية مركز شرطة كرداسة.

وسطر اللواء محمد جبر، مأمور مركز شرطة كرداسة، ملحمة بطولية عندما رفض تسليم مبنى المركز للعناصر الإرهابية الذين تجمهروا بمحيطه، تزامناً مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين.

حين كان المئات يتجمهرون حول مبنى المركز، وآخرين يحملون الأسلحة والذخيرة، والبعض يهتف ضد رجال الشرطة، كان اللواء جبر قد اتخذ قراره بالدفاع عن مقر عمله مهما كلفه ذلك من ثمن، ووسط هذه الأجواء الملتهبة أثناء فض الاعتصامين المسلحين، لم يبالِ أبطال الشرطة بتهديدات المسلحين، ورفضوا مطالبهم بالخروج من المركز وتسليمه لهم، ووقف اللواء محمد جبر مأمور المركز يحث ضباطه على الاستبسال والدفاع عن المبنى لآخر لحظة فى العمر، فى مشهد يعيد للأذهان ملحمة الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدى أبطال الشرطة لقوات الاحتلال الإنجليزى واستبسلوا فى الدفاع عن المبنى.

لم يكن غريباً أن يستشهد اللواء محمد جبر وسط ضباطه، فقد عاش بينهم ومات بينهم، حيث كانوا يعتبرونه بمثابة الأب والقدوة، فهو شديد الالتزام فى عمله، أول من يحضر للمبنى صباحاً وآخر من يغادره، يعطى ضباطه الصغار دروساً عملية فى الالتزام والجدية، والعمل على حفظ الأمن وسلامة واستقرار الوطن.

اللواء محمد جبر النشيط فى عمله كما يصفه زملاؤه، قضى معظم خدمته فى الداخلية بقطاع الأمن العام، وشغل موقع "المأمور" فى ثلاث مراكز فى الجيزة هى "الواحات، ثم أبو النمرس، ثم كرداسة"، وقضى على ظاهرة العصابات المسلحة فى كرداسة بحملات أمنية متكررة، وتم تكريمه لأكثر من مرة، تقديرا لنشاطه الدائم والمستمر، وصدر له قرار بترقيته لرتبة «لواء» ونقله من مركز كرداسة للعمل مساعدا لمدير أمن الجيزة، وتأخر تنفيذ قرار الترقية 24 ساعة بسبب اندلاع أحداث شغب إبان فض اعتصام رابعة، فوقعت المجزرة واستشهد.

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2 التي تحمل اسم "قبل البداية"، بتلقى يوسف الرفاعى "أحمد مكي" مكالمة تليفونية من عمه عادل "أحمد حلاوة" بسبب دخول والده رفاعى "هادى الجيار" المستشفى، ويظل عادل مع يوسف حتى يستيقظ رفاعى رغم تأخر الوقت حيث يرفض مغادرة المكان إلا بعد الاطمئنان على صحة صديقه.

المشهد ينتقل إلى اعتصام رابعة وتواجد زكريا يونس "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار" داخل الاعتصام لمتابعة ما يحدث بداخله، وهتافات من قبل عناصر الإخوان المعتصمين وحوارات تدور بين القياديين حول تسليح الاعتصام، حتى تخاف الحكومة، وأنهم فى حالة عدم عودة الرئيس مرسى ستدفع الحكومة ثمنا غاليا.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.