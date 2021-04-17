براءة الإعلامي أدهم الكموني من تهمة ضرب شقيقين في نادي الجزيرة

كتب محمد أبو عوض

قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة هاني عبد العزيز، الشهير بـ" أدهم الكموني"، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، من تهمة الاعتداء على طفلين شقيقين داخل نادى الجزيرة الرياضي، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام، ورفض الدعوى المدنية.

وكان أحمد عبد المنعم على، اتهم هاني عبد العزيز، الشهير بـ" أدهم الكموني"، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، بالاعتداء على طفليه داخل نادى الجزيرة الرياضي، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام، وحملت الجنحة رقم 444 لسنة 2020 قصر النيل وباشرت النيابة العامة التحقيق وتم إحالة القضية للمحكمة جنح قصر النيل.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عابد المحامي، إنه حضر وكيلاً عن أدهم الكموني، أمام المحكمة وقدم العديد من المستندات التي تثبت براءة موكله، من التهم الموجه له، بالإضافة لقرار مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بفصل أسرة المدعى أحمد عبد المنعم على من النادي فصلا نهائيا لإثارتهم المشكلات بالنادي وعدم احترامهم للقوانين واللوائح.