بايدن: لا نرى فائدة فى تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60%

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يؤيد أو يرى فائدة في تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60%، مضيفا أن أمريكا واليابان ستواجهان معا التحديات التي تطرحها الصين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.





وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أنه من المبكر الحكم على نتائج المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني.



وكان وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثاته مع رئيس الوزراء اليابان يوشيهيدي سوجا بأنها "مثمرة للغاية".



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر مشترك في البيت الأبيض مع رئيس وزراء اليابان، أن بلاده تتطلع لمزيد من الفرص والتعاون مع طوكيو.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه وسوجا شددا على الدعم القوي لـ"التحالف الأمريكي الياباني ولأمننا المشترك" وعلى مواجهة التحديات والقضايا الإقليمية.

وقدّم بايدن الشكر إلى سوجا على زيارة الولايات المتحدة.