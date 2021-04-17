وقال أسد عمر وزير التخطيط الباكستاني ورئيس مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، إن الحكومة ستبدأ بتطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمجموعة العمرية ما بين 50 و59 عاماً اعتباراً من 21 أبريل الجاري، داعيا المواطنين إلى تسجيل أنفسهم للتطعيم.



وأوضح - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أن الأشخاص سيتلقون جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني يفصل بينهما 21 يومًا، منوهًا إلى أن التطعيم من خلال الحكومة مجاني.



يشار إلى أن باكستان - قد أعلنت في وقت سابق اليوم - تسجيل 4 آلاف و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 750 ألفا و158 حالة.



كما سجلت البلاد أيضًا خلال نفس الفترة 112 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و94 حالة وفاة.