اليوم السابع
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اليوم السابع.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا

السبت، 17 أبريل 2021 07:55 م
اليوم السابع.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: فاكسيرا تستعد بخطى إنتاج بطاقة 80 مليون جرعة سنوية.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا.

 

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فاكسيرا تستعد بخطى إنتاج بطاقة 80 مليون جرعة سنوية.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا

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لقاح كورونا

عدد اليوم السابع

فاكسيرا

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