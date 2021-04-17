اليوم السابع.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: فاكسيرا تستعد بخطى إنتاج بطاقة 80 مليون جرعة سنوية.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا.

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فاكسيرا تستعد بخطى إنتاج بطاقة 80 مليون جرعة سنوية.. اتفاق مصرى مع الصين على تصنيع لقاح كورونا محليا

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